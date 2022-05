Wereldtoppers tennis laten hun rackets op punt stellen in Stekene

Dieter Calle: "Ik denk dat ongeveer 40 top-200 spelers, WTA en ATP samen, hun rackets bij mij laten afstellen. De bekendste is natuurlijk Iga Swiatek (de nummer 1 in het vrouwentennis, nvdr), maar ook Gaël Monfils, Lucas Pouille en zowat alle Belgische toppers, zoals Elise Mertens, zijn klant bij mij."

Wereldwijd zijn er maar een vijftal mensen zoals Dieter Calle die tennisrackets op maat afstellen. En toch is Dieter maar toevallig in deze job beland. Zijn oorspronkelijke job was onderwijzer, en hij speelde zelf wel tennis, maar op amateurniveau. "Ik ben per toeval vertegenwoordiger geworden van een van de bekendere racketmerken en dat was ook de officiële besnaarder op Roland Garros. Zo ben ik in die wereld terechtgekomen. Ik was ook bevriend met Filip Dewulf en zo ben ik bij het Belgische Davis cup team en Fed cup team beland. Eigenlijk toeval per toeval erin gerold."