Wrak gevonden van neergestort vliegtuig in Nepal, geen overlevenden

De zoektocht moest gisterenavond nog worden gestaakt vanwege het erg slechte weer. Het is niet duidelijk wat de exacte oorzaak is van de crash.



Het neergestorte toestel is een Twin Otter, een tweemotorig turboproptoestel dat erg geliefd is in de bergen omdat het een duurzaam en betrouwbaar toestel is. De Twin Otter werd oorspronkelijk gebouwd door het Canadese De Havilland en is al bijna vijftig jaar in productie. Het Canadese Viking Air nam de productie over in 2010.