Zware brand bij afvalverwerkingsbedrijf Transcoma in Genk

De brandweerzone Oost-Limburg werd rond half 1 opgeroepen nadat het brandalarm afging in het bedrijf Transcoma in Genk. Het bleek om een grote afvalbrand te gaan. De brandweer zette de grote middelen in en kon zo de brand beperken tot de bedrijfshal, maar die heeft wel veel schade. Brandweerzone Oost-Limburg meldde in de nacht via Facebook dat bewoners ramen en deuren dicht moesten houden, dat is ondertussen niet meer nodig. De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling in de omgeving van het bedrijf en in Diepenbeek.