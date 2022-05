Aantal besmettingen met apenpokken in ons land opgelopen tot tien

Volgens Sciensano zijn alle 10 besmettingen gelinkt aan het Darklands Festival begin vorige maand in Antwerpen of een reis naar Portugal of Spanje. Bij één patiënt is nog niet geweten van waar de besmetting komt. Vorige week woensdag stond de teller nog op 6 besmettingen.

Wie besmet is, moet zich isoleren tot de huiduitslag is verdwenen. Hoogrisicocontacten hoeven niet in isolatie, maar moeten extra voorzichtig zijn met mensen met een verminderde immuniteit, zwangere vrouwen en kinderen, en moeten extra waakzaam zijn voor symptomen.