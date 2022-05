250 sarcofagen en 150 bronzen beelden ontdekt op de site van Saqqara in Egypte

Van de 150 standbeelden die nu zijn ontdekt, is er een van de architect "Imhotep". Mostafa Waziri, directeur van de Hoge Raad voor Egyptische Oudheden, doet al vier opgravingen op de site: "Imhotep, die later vergoddelijkt werd, bracht een revolutie teweeg in de architectuur in de antieke wereld. Het vinden van de graftombe van Imhotep is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van de archeologische missie."