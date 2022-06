“Elizabeth: a portrait in part(s)”: originele documentaire over de Britse Queen nu in de bioscoop

Dat deed ook de onlangs overleden filmregisseur Roger Michell, die we beter kennen van speelfilms als “Notting Hill” en recent nog “The Duke”. Hij noemde zijn originele en eigenzinnige collage “Elizabeth: A Portrait in Part(s)”. Een gedeeltelijk portret dus, of een portret in stukken. Die documentaire loopt vanaf vandaag in de bioscoopzalen.