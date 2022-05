Actie tegen nieuw mobiliteitsplan in Ieper: "Te weinig gedacht aan fietsers en voetgangers"

Het vorige mobiliteitsplan van Ieper was al meer dan tien jaar oud. Met het nieuwe plan wil de stad dat Ieper voor iedereen bereikbaar is. "We willen dat mensen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze stad komen. Daarom moeten we een goed uitgeruste, veilige fietsring uitbouwen en fietsnetwerken optimaliseren", zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Maar ook het openbaar vervoer en de wagen blijven voor velen noodzakelijk. Voor wie minder mobiel is of wie snel een boodschap wil doen onderweg van of naar het werk, moet dat eveneens kunnen. We zetten daarom verder in op shop&go-parkeerplaatsen waar men gratis kan parkeren voor 30 minuten."

Om het plan te realiseren raadpleegde de stad ook de bewoners via een grote bewonersbevraging in 2019. "Ook de verschillende politieke partijen van de stad, maar ook de Fietsersbond zijn gehoord", vervolgt de burgemeester.