Waarom voeren bonden actie? "Compliment is fijn, maar mensen willen ook op andere manieren waardering"

"In de private sector wordt er na het afsluiten van het interprofessioneel akkoord gepraat over koopkrachtverhoging. In de openbare sector is dat sinds jaren niet het geval. Voor federale ambtenaren bijvoorbeeld zijn er sinds jaren geen loonakkoorden meer afgesloten, dat is ook het geval bij de lokale regionale besturen, die besprekingen zijn ongoing."

"Wij eisen, zoals in de private sector, tweejaarlijkse akkoorden met inhoud, waaronder koopkracht, meer ook nog omwille van het feit dat -rekening houdend met hoge inflatie- de koopkracht onder druk staat, de vervoer- en energiekosten heel hoog zijn. En met of zonder, maar graag met index, dekken de lonen die kosten helemaal niet, dus we willen ook meer loon."