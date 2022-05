Afbraakwerken gestart in Sint-Lucasziekenhuis Gent voor bouw van nieuwe vleugel

Hoewel de afbraakwerken zijn gestart in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas in Gent, verandert er weinig voor de patiënten, verzekert Iny Cleeren van het ziekenhuis. "De afbraak gebeurt in het midden van het ziekenhuis. Maar het is niet zo dat daar patiënten en medewerkers daar veel hinder van zullen ondervinden. Er zal wel geluidshinder zijn, een afbraak kan nu eenmaal niet stilletjes gebeuren. In een latere fase zal een stuk van onze gang gebruikt worden voor de bouwwerken. En dan gaan we een andere doorgang voorzien."

Op termijn zullen bezoekers dus wel hinder hebben van de werken. Maar dat zal meevallen, zeft Cleeren. "Vanaf september komen er dus aanpassingen in de gangen. Maar uiteraard zal dan uitgebreid aangeduid en gecommuniceerd worden welke weg je moet volgen. Dat zal zeker niet ingewikkeld zijn, maar wel anders. Sowieso voorzien we signalisatie zodat niemand verloren loopt."