Alle hoogspanningsmasten in Maldegem worden afgebroken

Elia, het bedrijf dat de hoogspanningslijnen beheert, start deze week met de voorbereidende werken om de 34 hoogspanningsmasten in Maldegem af te breken. Het bedrijf is al een tijd gefaseerd met de afbraak aan de gang. Eerder zijn de hoogspanningsdraden verwijderd, nu is het de beurt aan de 34 masten in Maldegem.