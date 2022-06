Antwerpse Meir beveiligd tegen mogelijke terroristische aanvallen met sterkere palen en fietsbeugels

“Het gaat onder meer over nieuwe palen en fietsbeugels, die een zeer grote weerstand hebben tegen voertuigen die erop zouden inrijden”, vertelt Jan Pirenne, projectleider publieke ruimte stad Antwerpen. “Het straatmeubilair is bestand tegen voertuigen tot 7.500 kilogram, die met een snelheid van 70 kilometer per uur komen aanrijden”, aldus Pirenne.