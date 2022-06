Bakkerij in Haasrode sluit winkel en opent kraam door wegenwerken: "We doen het voor de klanten"

De wegenwerken kunnen duren tot eind september, "en dat is lang", vertelt Amélie van bakkerij Kempeneers. "Daarom hebben we ervoor gekozen om hier iets verderop een marktkraam te zetten. Zo kunnen onze klanten toch nog steeds tot bij ons komen, want daar doen we het voor." Voor de bakkerij is de switch van hun winkel naar een kraam wel niet makkelijk. "Voorlopig volgen onze klanten ons, maar je voelt dat financieel wel", zegt Amélie. "Er is minder passage en je kan veel minder in kwijt in een kraam. Voor patisserie en beleg is er bijvoorbeeld nu veel minder plaats."