Brandweer redt bewoners uit brandend appartementsgebouw in Sint-Gillis

De brandweer slaagde er in twee andere bewoners te redden die zich in een benarde positie bevonden. “Het ging om een tienermeisje van op de tweede verdieping”, aldus Derieuw. “Ze werd met een van onze autoladders weggeplukt en ter plaatse verzorgd omdat ze rook had ingeademd. De bewoner van op de derde verdieping heeft de tegenwoordigheid van geest gehad om in zijn appartement te blijven en zijn aanwezigheid kenbaar te maken via een raam aan de achterzijde. Hij kon uiteindelijk veilig worden geëvacueerd.”

Het vuur was snel geblust en had volgens de brandweer een accidentele oorzaak. De getroffen bewoners hebben de nacht doorgebracht bij vrienden en familie, maar hun appartement is wel nog bewoonbaar. De brandweer onderstreept de correcte handelswijze van de bewoner van de derde verdieping. "Indien je vluchtweg via de trappenhal, gevuld met rook, afgesneden is, blijf in je appartement, stop de kieren onder de deur dicht en maak je aanwezigheid kenbaar aan de brandweer via de ramen”, legt Walter Derieuw uit. “Meldt tevens je positie aan de noodcentrale indien mogelijk. De brandweer zal je dan evacueren in goede omstandigheden."