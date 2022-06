Bruine vuilniszakken in Brugge nu toch 3 maanden langer geldig na protest

Veel Bruggelingen zijn kwaad omdat de bruine restafvalzakken die ze nog hebben liggen vanaf 1 juni geweigerd mogen worden door de intercommunale IVBO. Die werden dit jaar vervangen door de nieuwe en duurdere gele zak: 1,70 euro in plaats van 1,10 euro voor een zak van 60 liter. Ook op sociale media zijn er verontwaardige reacties. Met woorden zoals "schandalig" en 'oplichterij".

Daarom heeft de stad nu beslist dat de bruine zak 3 maanden langer geldig zal zijn. "Er zijn nog heel weinig bruine huisvuilzakken in omloop. Maar we hebben natuurlijk begrip voor zij die nog 1 of enkele oude zakken over hebben. Het mag zeker niet de bedoeling zijn om die zomaar weg te gooien. Daarom hebben we beslist om de oude huisvuilzakken nog tot eind augustus op te halen. Wie nog volledige rollen heeft, kan die bovendien nog tot het eind van het jaar inwisselen tegen nieuwe”, zegt schepen en IVBO-voorzitter Minou Esquenet (CD&V). "Vergeet niet dat we hier al sinds april vorig jaar over gecommuniceerd hebben: dat is tijd genoeg voor de Bruggelingen om zich hieraan aan te passen.”