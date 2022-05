Canada verstrengt de wapenwet nog verder

"Behalve voor het beoefenen van schietsport en voor jagen, is er geen reden dat iemand in Canada in zijn dagelijkse leven een vuurwapen nodig zou moeten hebben", zei Trudeau tijdens een persconferentie. "Mensen moeten zonder angst naar de supermarkt, hun school of gebedshuis kunnen. Mensen moeten naar het park of een verjaardagsfeestje kunnen zonder dat ze zich zorgen maken over een verdwaalde kogel", aldus de premier. De persconferentie werd bijgewoond door tientallen familieleden en vrienden van slachtoffers van wapengeweld.

Het wetsvoorstel moet er ook voor zorgen dat de vuurwapenvergunning van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld of "criminele intimidatie", bijvoorbeeld in het geval van stalking, gemakkelijker kan worden ingetrokken. Hetzelfde geldt voor mensen van wie wordt geacht dat ze een risico voor zichzelf of anderen vormen.



Als het Canadese parlement de nieuwe wetgeving aanneemt, wordt deze naar verwachting in de herfst ingevoerd. In april 2020 verbood de Canadese regering al elf categorieën aanvalsgeweren, na een stijging van het aantal misdrijven waarbij vuurwapens werden gebruikt in het land. Zeker 125.000 wapens in Canada werden door die wet illegaal. Het ging daarbij om wapens die vaak worden gebruikt bij schietpartijen.



De Canadese minister voor Publieke Veiligheid Marco Mendicino zei maandag dat het aantal pistolen in Canada op ongeveer 1 miljoen wordt geschat, een forse toename ten opzichte van tien jaar geleden.



Ook in buurland Amerika laait de discussie rond de wapenwetgeving weer hoog op, na de schietpartij vorige week in Uvalde in de staat Texas. Een 18-jarige jongen drong toen een schoolgebouw binnen, en vermoordde er 19 jonge schoolkinderen en 2 leerkrachten. Maar of er ook in de VS een verstrenging van de wapenwet komt, lijkt twijfelachtig.