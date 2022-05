"Close", in Cannes bekroonde film van Lukas Dhont, is al aan 100 landen verkocht

Dhont verbleef de hele periode van het Filmfestival in Cannes, om zijn film te promoten, maar ook om zelf mee te onderhandelen over de verkoop van de rechten aan buitenlandse distributeurs. "We hebben met "Girl" (over Lara, een 15-jarig transgender meisje dat het wil maken als ballerina) echt veel meegemaakt, vooral in Noord-Amerika", zei hij daarover afgelopen weekend in De Morgen. "We hadden de rechten aan Netflix verkocht, maar op een bepaald moment wilden zij de film hermonteren."



"Ik heb nu expliciet gevraagd om betrokken te worden bij de onderhandelingen, zeker als het gaat over grote territoria als Noord-Amerika, het VK, Japan, ..."