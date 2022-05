Gepekelde citroenen, rozenwater uit Syrië en paradijskorrel: dit schafte de pot 800 jaar geleden in Zwinregio

Jarenlang hebben archeologen van de UGent voormalige vaargeulen en restanten van huizen in de Zwinregio onderzocht. Zo hebben ze de Verdwenen Zwinhavens gereconstrueerd en daar kwam vorig jaar ook een tentoonstelling over. Foodarcheoloog Jeroen van Vaerenbergh gaat nu nog een stapje verder: hij is met dezelfde archeologische resultaten aan de slag gegaan en heeft ook oude documenten bestudeerd.

Aan de hand daarvan reconstrueert hij welke etenswaren er in de middeleeuwen in de zwinregio voorhanden waren. Verschillende soorten graan, makreel, honing, rozenwater, honing, koriander, venkel, van al die etenswaren zijn er sporen. Maar de schepen brachten vaak ook specerijen mee die we nu niet meer kennen, zoals bijvoorbeeld de paradijskorrel.

'Vers koken uit de beerput'. In deze video legt foodarcheoloog Jeroen van Vaerenbergh uit hoe hij het aanpakte: