Bestelwagen Bpost rijdt in op vuilniswagen in Diest, bestuurder overleeft klap niet 

"Rond half zeven vanmorgen is een bestelwagen ingereden op een vrachtwagen op de Leuvensesteenweg in Diest tussen de winkel Action en het restaurant Happy Wok", vertelt Christophe De Graef, de burgemeester van Diest (Open Diest). "De kleine bestelwagen is achteraan op een vuilniswagen gereden. De chauffeur werd uit het voertuig bevrijd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij is overleden. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Een verkeersdeskundige is nu ter plaatse."