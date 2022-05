Tankstations in Duitsland mogen vanaf middernacht fikse kortingen geven (maar zullen dat wellicht niet meteen doen)

Concreet heeft de Duitse Bondsraad, zeg maar de Senaat, beslist dat tankstations in Duitsland vanaf 1 juni aanzienlijke kortingen mogen geven op brandstoffen.

Voor benzine gaat de korting tot 35,2 eurocent per liter (30 cent accijns en 5 cent btw) en voor diesel tot 16,7 eurocent per liter (14 cent accijns en 3 cent btw). Ook CNG en LPG mogen goedkoper worden, respectievelijk 6,16 cent per kilogram en 12,66 cent per liter.

Na een kleine berekening weet correspondent Waaijers dat ze door deze kortingen al gauw 10 euro per tankbeurt zou kunnen besparen. Door de kortingen kan ze voortaan voor een kleine tank benzine 95 zo’n 50 euro betalen in plaats van 60 euro nu. Dat is best een aardige slok op een benzineborrel.