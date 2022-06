Federale overheid wil onder meer oesterbanken op de Noordzee beter beschermen: "Het zijn de oerbossen van de zee"

Het is niet altijd goed zichtbaar maar ook in onze Noordzee is er een rijke diversiteit aan planten en dieren. Al neemt het aantal soorten wel af, door vervuiling, de opwarming van de aarde en de verzuring van het zeewater. Het plan dat vandaag in Oostende is voorgesteld moet daar een eind aan maken en de biodiversiteit in stand houden. Dat kan, volgens minister van Quickenborne en de dienst Marien Milieu, het best door de leefomgeving van die dieren en planten te beschermen.