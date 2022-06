Feestelijke opening van Jacques Rogge fietsbrug in Deinze

In Deinze is de Jacques Roggefietsbrug feestelijk geopend in het bijzijn van de weduwe van Rogge, Anna Bovyn, en burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). Hij vertelt waarom de fietsbrug de naam van Rogge kreeg. "Jacques Rogge was de belangrijkste inwoner van de stad. Hij was ook een echte bruggenbouwer. Iemand die mensen samenbracht. En dat willen we ook doen met de brug. Mensen verbinden, gemeenschappen verbinden, jongeren met ouderen, en de fiets is daar een prachtig voorbeeld van."