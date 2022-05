Gentse horecazaken zoeken nu al flexibele krachten om tekort aan personeel in de zomer op te vangen

Alle sectoren hebben het moeilijk om goede werkkrachten te vinden en dat is niet anders in de horeca. Daar kijken ze reikhalzend uit naar een eerste coronavrije zomer. Er wordt grote drukte verwacht op terrassen, in cafés en restaurants. Er staan ook heel wat evenementen op de planning waar extra werkkrachten voor nodig zijn. Om personeelstekorten in de zomerperiode voor te zijn leggen Gentse horecazaken nu al een poule aan van losse krachten die flexibel kunnen bijspringen. “De voorbije 2 maanden hebben horecazaken in Gent hun bestaande equipe van losse krachten uitgebreid met gemiddeld 5 extra mensen”, legt Eline David van NowJobs uit. De voorbije week waren zo’n 350 Gentse horecazaken actief op het platform.