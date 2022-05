Politie Geraardsbergen deelt geurhangers uit bij opvallende anti-drugscampagne

De actie is ludiek, de cijfers zijn dat niet. De afgelopen jaren is het gebruik van drugs in Geraardsbergen bijna verdubbeld. "Drugs bij bestuurders is echt een probleem. We zien de laatste twee, drie jaar een stijgende tendens. Dat is een nationaal fenomeen dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut Vias. Maar ook lokaal in Geraardsbergen zien we een stijging. In 2021 hadden we 113 processen-verbaal over enkel drugs in het verkeer. Wat toch aanzienelijk is als je dat vergelijkt met twee jaar eeder. Toen zaten we aan 55 pv's."

De campagne tegen drugs in Geraardsbergen loopt heel de zomer. Wie een speekseltest moet ondergaan en negatief test, krijgt een geurhanger.