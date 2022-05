Contactopsporing eindigt vandaag: systeem van bijna 200 miljoen euro, maar wat leverde het ons op?

Onder impuls van de dalende cijfers verandert de laatste maanden ook de opdracht van de contactspeurders. Sinds maart wordt er niet meer gevraagd naar hoogrisicocontacten, maar bellen ze enkel nog om besmette personen te informeren omtrent quarantaine en isolatie. De vraag wat nog het nut van de contactopsporing is, klinkt steeds luider.

In de nasleep van de onthullingen over fraude wordt er een audit bij het Rekenhof besteld. Die moet ook meer duidelijkheid geven over de uitvoering en efficiëntie van de contactonderzoek. Maar ondertussen bestaat er binnen de regering, onder meer bij de N-VA al langer ongenoegen over het bestaande contactonderzoek. De regering wacht de audit van het Rekenhof uiteindelijk niet af: het aflopende contract wordt niet verlengd.

En daarmee blijven er na twee jaar met ups en downs vooral veel vraagtekens over de contactopsporing. "Na twee jaar moeten we eigenlijk zeggen dat we nooit een systeem hebben gehad dat perfect draaide en volledig zijn functie vervulde", aldus De Maeseneer. "Het is een permanent experiment geweest, maar ik heb het gevoel dat we nog altijd niet hebben geleerd hoe we dit nu best doen. En dat is jammer."