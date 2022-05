Leuvense studenten blokken in hun favoriete nachtclub: "Dit is de ideale leerplek"

Geen feestende studenten in danscafé Barvista de komende drie dagen. De altijd volle dansvloer maakt even plaats voor tafels, stoelen en blokkende studenten. Er is vanalles voorzien om het de studenten zo aangenaam mogelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld een voetbaltafel en dagelijkse yogasessies. Op dinsdag en woensdag kan men helemaal losgaan tijdens de silent disco.