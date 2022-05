Nieuwe indoor skatepark in Hofstade moet zowel beginners als olympische toppers aantrekken

Skaten wordt in Vlaanderen steeds populairder. In 2019 telde de federatie Skate Vlaanderen één club met 132 leden. Twee jaar later, in 2021, was dat aantal aangedikt tot tien clubs met een totaal van 1.276 leden. Dat is een vertienvoudiging van het aantal leden, terwijl skaten een sport is die zich juist vaak buiten clubverband afspeelt.