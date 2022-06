AZ Zeno in Knokke-Heist opent ontmoetingsplaats voor kankerpatiënten

Het "Warm Nest" is een ontmoetingsplaats voor patiënten van het AZ Zeno die de diagnose van kanker hebben gekregen. Maar ook hun vrienden en familieleden zijn er welkom voor een babbeltje. "De diagnose van kanker is traumatiserend. Noch de patënt, noch de naasten zijn in staat om onmiddellijk alle informatie te verwerken. Wanneer de patiënt op een later tijdstip klaar is om bijkomende informatie te ontvangen, is de arts niet altijd beschikbaar en nemen de zorgen alleen maar toe. Het "Warm Nest" probeert daarop in te spelen", zegt medisch directeur van AZ Zeno Philippe Duyck en de bezieler van "Warm Nest".