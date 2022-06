Moord, gijzeling met dood tot gevolg of poging tot diefstal met geweld? Jury aan zet op het proces-Aquino

Maar voor de advocaten van de verdediging is het allerminst "samen uit samen thuis". Clanleider Sandro H., Martino T. en Bosko H. zeggen dat het de bedoeling was om Silvio Aquino en zijn vrouw met geweld in een auto mee te nemen naar zijn woning in Maasmechelen om daar in te breken en de inhoud van de kluis leeg te roven. Geen gijzeling dus, maar een diefstal met geweld. Hun advocaten zien geen bewijzen voor een gijzeling en Martino T. en Bosko H. konden al zeker niet voorzien dat er een dode zou vallen, klonk het. Bosko H. stond overigens op de uitkijk bij de woning van Silvio Aquino en was niet aanwezig in Opglabbeek toen Silvio werd doodgeschoten.

Clanleider Sandro H. pleit wel schuldig aan doodslag. Hij had wel degelijk de intentie om Silvio Aquino te doden, nadat die met een wapen van de aanvallers Sandro's zoon had doodgeschoten. Maar van voorbedachtheid is er geen sprake, zei zijn advocaat Dimitri De Béco. Dus is het volgens hem geen moord en ook geen levenslang, maar doodslag en maximum 30 jaar cel.