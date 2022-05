"The cathedral": documentaire eert Spaanse monnik die leven wijdde aan bouw van eigen kathedraal van afval

Over de reden waarom de Spanjaard eigenhandig een godshuis uit de grond heeft gestampt, doen verschillende verhalen de ronde. Volgens sommigen sprak hij over een belofte aan God toen hij op zijn 34e ei zo na stierf aan de gevolgen van tuberculose.

Tegen een journalist van de Britse krant The Guardian had hij het dan weer over een depressie, waarin hij was getuimeld toen hij na zijn ziekte niet meer welkom bleek in het monnikenklooster waar hij op zijn 27e was ingetreden. Het idee dat hij iets kon bouwen voor zijn schepper, hielp hem er weer bovenop.