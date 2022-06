KLAAR: Wapendracht in de VS

In de Verenigde Staten vallen opvallend meer doden en gewonden door schietpartijen dan in België of in Europa. 2022 is halfweg en er zijn dit jaar al 27 schietpartijen geweest op Amerikaanse scholen. Met de op één na dodelijkste schietpartij ooit op een basisschool recent in Uvalde in Texas.

Ook buiten scholen zijn er al 212 ‘mass shootings’ geweest waarbij een schutter minstens vier mensen doodde of verwondde. Maar het aanpakken van de wapenwet in de Verenigde Staten is onbegonnen werk omwille van de diep ingebakken cultuur van individuele vrijheid.