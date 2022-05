Zeldzame koningseider gespot voor onze kust: "In Europa heb je weinig kans die te spotten"

Sinds vorig weekend vertoeft er een koningseider voor de Belgische kust. Dat is een zeldzame eendensoort die normaal niet in ons contreien voorkomt. Het dier is sindsdien bijna dagelijks gespot tussen Knokke en Zeebrugge. "Het is een tot de verbeelding sprekende soort. In Europa heb je weinig kans om die te spotten", zegt Dominique Verbelen van Natuurpunt aan VRT NWS.