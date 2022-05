Liveblog actiedag - Fors minder treinen, bussen en trams, premier De Croo heeft "weinig begrip" voor acties

Premier Alexander De Croo (Open VLD) heeft "weinig begrip" voor de acties en stakingen van de vakbonden. Dat zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Ik begrijp de bezorgdheid, maar in vergelijking met andere landen hebben wij een goede bescherming. De koopkracht wordt hier gecompenseerd door de automatische indexering (als het leven duurder wordt, stijgen ook de lonen, red.). Dat gebeurt in Europa bijna alleen in ons land. In andere landen - zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk - zijn ze nog aan het onderhandelen over welke compensaties er precies kunnen komen."

"De inflatie is voor niemand gemakkelijk", zegt de premier nog. "Het zijn geen makkelijke tijden en dus moeten elkaar allemaal goed vasthouden en extra inspanningen doen. Ook in de private sector hebben bedrijven het moeilijk."

En ook met de kritiek dat er te weinig wordt geïnvesteerd in de openbare sector, is De Croo het niet eens. "Als je het vergelijkt met andere landen, denk ik niet dat we de openbare sector verkeerd behandelen. Wij moeten zeker niet blozen over de middelen die wij ter beschikking stellen."