Man koopt lottoticket in tankstation in Herentals en wint meer dan 1 miljoen euro

Het winnende ticket kocht hij in het tankstation van TotalEnergies in Herentals, dat voor het eerst een lottowinnaar heeft. “Kleinere bedragen zijn er wel al eens gewonnen, maar meer dan een miljoen euro nog nooit”, reageert Elly Verhoeven, de verantwoordelijke van het winkelpunt. “Het is wel leuk om mee te maken. Dat gaat extra klanten lokken en het is een meerwaarde voor de verkoop van de loterij.”

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, kreeg Elly vandaag een symbolische cheque overhandigd en de winnaar moet eerst even bekomen. “Ik ben nog steeds overdonderd. Ik heb zelfs nog geen idee wat ik met die prachtige som ga doen. Uiteraard een beetje sparen, maar over de rest moet ik nog wat nadenken.”