Marleen "Simonneke" Merckx steunt VRT-stakerspiket: "Al 30 jaar een fiere werknemer, dus besparingen vallen zwaar"

"Ik krijg hier in elk geval énorm veel vragen over, waar ik ook kom, al beseffen veel mensen niet echt wat dat hele transformatieplan juist betekent. Of wat het verschil is om te werken voor de VRT, of voor een extern productiehuis."

Door de staking bij de VRT is er de hele dag en avond een beperkte programmatie op radio en televisie. Daardoor is er vanavond uitzonderlijk geen aflevering van "Thuis", al wordt dat morgen meteen goedgemaakt met een dubbelaflevering. Een aanpak waar Merckx een heel dubbel gevoel bij heeft.

"Ik had het beter gevonden als er morgen géén dubbelaflevering was geweest, en er dus gewoon één aflevering niét was uitgezonden. Dat had ik een sterker signaal gevonden. Welk signaal geven we nu eigenlijk?", aldus de actrice.