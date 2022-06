Mechelen uitgeroepen tot Fietsstad van 2022

Het afgelopen najaar konden alle Vlaamse fietsers hun favoriete fietsgemeente of -stad beoordelen op fietsveiligheid en fietscomfort. In totaal brachten ongeveer 20.000 deelnemers hun stem uit. Daaruit bleven negen Vlaamse steden en gemeenten over die per categorie door een gespecialiseerde jury beoordeeld werden. De winnaars van de verschillende categorieën zijn:

Categorie 1 (meer dan 50.000 inwoners): Mechelen

Categorie 2 (tussen de 20.000 en 50.000 inwoners): Lommel

Categorie 3 (minder dan 20.000 inwoners): Peer