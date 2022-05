Meer dan 200 Gentenaars vragen elektrische laadpaal aan, stad wil Belgisch koploper blijven

De stad Gent zal over 3 jaar meer dan 1.000 publieke laadpunten hebben voor elektrische wagens en blijft zo de koploper in België. Op dit moment zijn er al een 400-tal publieke elektrische laadpunten en op korte termijn moeten er nog eens 800 bijkomen. Een eerste nieuwe laadpaal is deze middag voorgesteld. De stad voorziet ook meer dan 200 nieuwe laadpunten aan sportterreinen en in parkeergarages. De elektrische laadpunten komen op plaatsen waar inwoners, organisaties en bedrijven ze nodig hebben. Sinds eind vorig jaar is er een online platform om er één aan te vragen. Al meer dan 200 Gentenaars en bedrijven meldden zich er aan.