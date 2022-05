Minister Demir (N-VA) laat onderzoeken of Boerenbond stiksofadviezen van eigen administratie heeft beïnvloed

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) laat onderzoeken of het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zich in zijn stikstofadviezen liet beïnvloeden door de Boerenbond. In de commissie Landbouw kwam aan het licht dat een aantal landbouwbedrijven die eerst op de rode lijst stonden toch een gunstig advies kregen. Audit Vlaanderen zal nagaan of rechtstreeks contact tussen de twee instanties daar voor iets tussenzit.