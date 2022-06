Transactiekosten bij mobiel parkeren met de 4411-app stijgen van 25 eurocent tot 35 eurocent

Tot nog toe bedroegen die transactiekosten 25 eurocent, dus procentueel gaat het om een stijging van 40 procent. "We zijn het ermee eens dat dat best veel is", zegt Nicolas Talpe van Be-Mobile.

“Anderzijds is de 4411-app helemaal kosteloos: je moet niet betalen om de app te installeren, er zijn geen registratiekosten en je hangt ook niet vast aan een maandelijks abonnement. Ook wanneer een sessie gratis is – bijvoorbeeld wanneer je in een stad het eerste kwartier of halfuur gratis mag parkeren – dan zal je daarop geen transactiekost betalen.”