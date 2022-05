Russische oppositieleider Navalny nu ook beschuldigd van "extremisme": mogelijk 15 jaar extra in gevangenis

Navalny werd opgepakt toen hij in januari 2021 terugkeerde uit Duitsland, waar hij behandeld werd voor een zenuwvergiftiging. Sindsdien zit hij in de cel voor meerdere misdrijven. De opposant had amper voet gezet op Russische bodem of hij werd al veroordeeld tot een effectieve celstraf van 2,5 jaar omdat hij de voorwaarden van een eerdere vrijlating geschonden zou hebben.