Nieuw skatepark en vernieuwd recyclagepark voor Boechout

In het voorjaar van 2024 zullen de Boechoutenaren van een vernieuwd recyclagepark gebruik kunnen maken. “De kosten rijzen nu stilaan de pan uit”, vertelt Kris Swaegers, schepen van Milieu en Duurzaamheid (Groen) in Boechout. “De toegangsweg voor het recyclagepark is verouderd, de poorten zijn versleten en ook de elektriciteit moeten we aanpassen”, aldus Swaegers.