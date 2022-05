Al 80 Russische verdachten van oorlogsmisdaden opgepakt in Oekraïne, meer dan 600 verdachten geïdentificeerd

Volgens de aanklager werden verschillende huizen en andere gebouwen verwoest. Ook een school moest eraan geloven. Ze maakten echter geen slachtoffers. De twee staken ook de grens over om van daaruit hun beschietingen voort te zetten. Daarop werden ze gevangengenomen. De twee hebben tijdens hun proces schuldig gepleit.



Het is de tweede veroordeling van Russische militairen in Oekraïne sinds de start van de invasie. Op 23 mei werd een Russische militair van 21 tot levenslang veroordeeld. Hij werd schuldig bevonden aan de moord op een 62-jarige fietser in de omgeving van de stad Soemi, ook in het noordoosten van Oekraïne.

Rusland heeft altijd ontkend dat het burgers aanvalt of betrokken is bij oorlogsmisdaden in Oekraïne.