Opbouw Sinksenfoor in Antwerpen volop aan de gang: "Mensen hebben de kermis echt gemist"

Het waren twee lange jaren voor foorkramers Jean-Pascale Vlasselaers en Vincent Delforge. Twee jaar lang kon de Sinksenfoor niet doorgaan door corona, maar nu is een van de grootste kermissen van het land terug van weg geweest. Ze kijken vol verwachting uit naar de start van de Sinksenfoor komende zaterdag 4 juni. "We hebben het afgelopen jaar al verschillende kermissen gedaan, en we zien dat de mensen de kermis echt gemist hebben. We hebben de Sinksenfoor zelf ook erg gemist. We zijn terug en we verwachten veel volk". De stad gaf de foorkramers dit jaar trouwens een stevige korting op hun standgeld, om het geleden verlies te helpen compenseren.