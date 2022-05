Huiszoeking bij afvalmaatschappij OVAM na "Pano" over gebrek aan controle op vervuiling van Antwerpse bedrijven

In maart bevestigde een verslag van Audit Vlaanderen die belangenvermenging. Audit Vlaanderen vond bewijzen bij drie bedrijven in de petrochemie en één landbouwbedrijf. In het geval van het landbouwbedrijf zou de ambtenaar bijvoorbeeld gesjoemeld hebben met een proces-verbaal om de aanwezigheid van fipronil in mest te verdoezelen.

Bij 3M werd geen gesjoemel vastgesteld in de audit, maar het chemiebedrijf en PFOS zouden wel aan bod zijn gekomen in de verklaringen van de getuigen. Ook van politieke inmenging is in het dossier geen sprake, al had de leidinggevende in kwestie een duidelijke CD&V-stempel. Alle feiten en verklaringen gaan over de periode voor 2019, toen de ambtenaar na 27 jaar dienst met pensioen is gegaan.