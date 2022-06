Eerste detentiehuis van het land opent in Kortrijk: "Je zal hier geen tralies of celdeuren zien"

Tom Van Maerrem was in een vorig leven brigadier in een grote staalfabriek in Zwevegem. “Ik geloof in deze manier van detentie. In tegenstelling tot een klassieke gevangenis zit je hier niet 23 uur opgesloten in een cel, maar krijg je meer vrijheid en speelt het groepsgebeuren een grote rol”, zegt de ex-brigadier. “Leefgroepen van 8 tot 12 personen waar gedetineerden terug geloof krijgen in zichzelf. Het open regime laat ook toe dat omwonenden kennis kunnen maken met de gedetineerden. Er zijn plannen voor een koffiebar of een fietsherstelplaats in het centrum, uitgebaat door gedetineerden. Omwonenden kunnen er dan een koffie kunnen komen drinken. Het maakt deel uit van het re-integratietraject. In een klassieke gevangenis is zoiets niet mogelijk.”