Allereerste turboverkeersplein van België geopend in Oostakker: "Vlotter en veiliger verkeer"

Aan het kruispunt Euro-Silo in Oostakker, bij Gent, is het eerste turboverkeersplein van ons land geopend. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is blij dat het project er eindelijk is. "13 maanden geleden stond ik hier om de eerste spade in de grond te steken, vandaag zien we dat het heel goed werkt."

Een turboverkeersplein is een plein met aparte rijstroken per richting. Bestuurders moeten voor het oprijden van het turboverkeersplein kiezen welke richting ze uit willen. "Het is eigenlijk een grote rotonde met verkeerslichten", legt Peeters uit. "Het verkeer wordt automatisch afgewikkeld naar de rijstrook waar je moet zijn. Om zo de verplaatsing te kunnen verder zetten. Door de rijvakken per richting heeft het verkeer veel meer ruimte, en verloopt het ook vlotter. Bovendien is het veel veiliger, omdat bestuurders niet meer van rijbaan kunnen wisselen."