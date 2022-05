Referendum Zuid-Ossetië voorlopig in de koelkast.

Het referendum was uitgeschreven door zijn voorganger Anatoli Bibilov. Gaglojev won begin mei de verkiezingen in Zuid-Ossetië. Hij liet toen meteen weten een "signaal" van Moskou af te wachten voor hij het volk zou vragen of het bij Rusland wil horen. Enkele dagen later meldde Bibilov echter dat de organisatie al geregeld was tijdens zijn presidentschap en dat het referendum plaats zou vinden op 17 juli.

Voor Georgië is het referendum onaanvaardbaar. Het beschouwt immers Zuid-Ossetië, met zo'n 60.000 inwoners, nog altijd als een deel van het land. Moskou erkent de Georgische regio's Zuid-Ossetië en Abchazië sinds 2008 als onafhankelijke republieken. Rusland trok toen Georgië binnen en veroverde Zuid-Ossetië binnen een dag. Rusland zei die oorlog te beginnen vanwege genocide op de Russische bevolking. De Russische inval in Oekraïne begon met een vergelijkbare redenering.