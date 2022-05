Hevige gevechten in Severodonetsk, frontlijn snijdt de stad in tweeën

Severodonetsk wordt net als de nabijgelegen stad Lisitsjank al weken gebombardeerd. De twee steden veroveren, staat momenteel bovenaan op het prioriteitenlijstje van Rusland. Als ze volledig in Russische handen vallen, controleren de Russische troepen (en de pro-Russische rebellen) de volledige provincie Loegansk.

In Donetsk, de andere provincie die samen met Loegansk deel uitmaakt van de Donbas-regio, is in het noorden nog een aanzienlijk deel in Oekraïense handen. De steden Sloviansk en Kramatorsk worden daar bijvoorbeeld nog door Oekraïne gecontroleerd. Kramatorsk geldt tegenwoordig als de administratieve hoofdstad van het Oekraïense deel van de provincie Donetsk, nadat pro-Russische rebellen in 2014 een deel van de provincie, waaronder de gelijknamige stad Donetsk, ingenomen hadden.

Om Severodonetsk en Lisitsjank te veroveren, passen de Russen overigens dezelfde tactiek toe als in Marioepol, de havenstad in het zuiden van de provincie Donetsk die inmiddels door Rusland en de pro-Russische rebellen wordt bezet. Dat betekent: ze worden platgebombardeerd vanop een afstand. Zowat alle essentiële infrastructuur in Severodonetsk is al vernietigd, zegt de lokale overheid. Water en elektriciteit is er niet meer of schaars. Volgens de Oekraïense president Zelenski is al twee derde van de woningen in de stad met de grond gelijkgemaakt.