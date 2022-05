Uitlaatklep en ontmoetingsplek: Libië opent eerste skatepark van het land

Door de conflicten in de hoofdstad zijn er weinig faciliteiten voor jongeren om zich uit te leven. Voor de Libische jongeren is het skatepark dan ook een welgekomen ontspanningsplek. "Ik ben zo gelukkig, want nu kan ik mijn hobby oefenen", zegt Mohamed, die via filmpjes op YouTube leerde skaten, en zijn eerste skateboard in 2020 kocht. "Ik oefende enkel op straat, maar nu kan ik een of twee keer per week naar het skatepark komen."