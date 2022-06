Slachtoffer steekpartij Sint-Gillis niet meer in levensgevaar

Maandag rond 14.30u kwam het om een nog onbekende reden tot een confrontatie tussen twee groepen op het Louis Moricharplein in Sint-Gillis. Bij het daaropvolgende gevecht werd een jongen van 17 jaar neergestoken. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Kort na de feiten werden twee mensen opgepakt voor verhoor, maar nadien mochten ze beschikken.

Het parket onderzoekt de zaak en heeft de nodige onderzoeksopdrachten bevolen”, zegt woordvoerder Martin François. “De technische recherche van de federale politie is ter plaatse afgestapt en er werd een wetsdokter aangesteld. Uit de eerste elementen blijkt dat er sprake is van drie verdachten, maar voorlopig werd er nog niemand aangehouden. Het onderzoek is lopende om de juiste omstandigheden van het voorval te achterhalen. Het slachtoffer verkeert niet meer in levensgevaar."