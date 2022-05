Tekort aan redders in openluchtzwembaden Diest en Kessel-Lo: "Misschien moeten we deze zomer tijdelijk sluiten"

Het tekort aan redders zorgt nu al voor beperktere openingsuren in het openluchtzwembad in domein Halve Maan in Diest. "Op maandag en dinsdag is het zwembad daar gesloten, een maatregel die we ook in de maand juni moeten verderzetten aangezien we nog steeds geen redders hebben gevonden. We hadden een kandidaat, maar helaas is die geslaagd voor de proeven. En we mogen geen risico's nemen. Voor onze zwembaden met een capaciteit van 1.600 zwemmers hebben we constant vier redders nodig. Aangezien we die niet hebben, moeten we sluiten", aldus Schevenels.